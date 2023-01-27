«Спасибо, пацаны, удружили. Очень, блин, помогли». Навальный рассказал, что после визита членов ОНК в его камеру поставили лампы, от которых он «станет слепым»

Политик Алексей Навальный, отбывающий наказание во владимирской колонии строгого режима, рассказал, что после визита членов Общественной наблюдательной комиссии ( ) ему в камеру поставили лампы, от которых он «станет слепым через три месяца».

По словам Навального, в его камеру ШИЗО размером два на три метра установили три мощные лампы дневного света. При таком освещении, пишет он, трудно не только читать, но и просто сидеть.

Он предположил, что таким образом ему может мстить администрация колонии, которую ранее член Совета по правам человека Алексей Мельников попросил переделать освещение в его камере.

Дорогие члены ОНК Алексей Мельников и Георгий Волков, спасибо, пацаны, удружили. Очень, блин, помогли. Заставили вы, а слепым через три месяца стану я. Не очень-то справедливо. Приезжайте, блин, снова и переделывайте все как было.

Политик также отметил, что после визита комиссии в колонии не изменилось «абсолютно ничего». «Даже ваши лекарства мне так и не передали», — добавил он.

Алексей Навальный находится во владимирской колонии строгого режима № 6 с июня 2022 года. С тех пор его 11 раз отправляли в ШИЗО. В последний раз это произошло из-за того, что политик «неправильно представился». До этого Навального отправляли в штрафной изолятор за то, что он не вовремя умывался, ходил без куртки и не по уставу застегивал пуговицу на робе. В общей сложности политик провел в штрафном изоляторе более ста дней за последние полгода.

В канун Нового года Навального в десятый раз отправили в ШИЗО, где он заболел. Его адвокат Вадим Кобзев в январе сообщил, что у политика «температура, лихорадка и кашель». По его словам, сотрудники колонии не передавали Навальному необходимые лекарства. Переводить политика в медсанчасть администрация колонии также отказывалась, мотивируя это тем, что там содержатся заключенные с гриппом, поэтому Навальный мог там «только больше заболеть».

В середине января несколько сотен врачей подписали открытое письмо, в котором потребовали «прекратить издевательства» над Навальным и оказать ему медицинскую помощь. Вскоре после этого политику начали выдавать антибиотики и дополнительный кипяток, а через несколько дней его посетил начальник тюремной туберкулезной больницы. После этого Навального посетил член СПЧ Алексей Мельников. По итогам проверки единственным замечанием Мельникова к работе к колонии была «недостаточная освещенность» в камере.

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