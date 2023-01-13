К Навальному, заболевшему в ШИЗО, приехал начальник туберкулезной больницы

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Политика Алексея Навального, заболевшего в штрафном изоляторе ИК-6 во Владимирской области, 13 января посетил и осмотрел начальник туберкулезной больницы № 1 колонии № 3 города Владимира Иван Колотушкин. Об этом рассказал адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

«Приехал, провел осмотр. Лекарства до сих пор так и не передали. Самочувствие такое же как вчера», — написал он в твиттере.

Почему к политику приехал начальник туберкулезной больницы, не поясняется. В апреле 2021 года Навального переводили в больницу ИК-3 во Владимире, когда он держал голодовку.

В канун Нового года Алексея Навального в десятый раз за время заключения перевели в штрафной изолятор — на 15 суток. Администрация колонии объясняла это тем, что он умывался в неположенное время. Вадим Кобзев рассказал, что у политика была «температура, лихорадка и кашель».

10 января было опубликовано письмо российских врачей президенту Владимиру Путину, которые потребовали «прекратить издевательства» над Навальным, допустить к нему гражданских врачей и при необходимости отправить в гражданскую больницу для полноценного лечения. За два дня обращение подписали более 600 человек.

12 января Вадим Кобзев сообщал, что Навальному прописали антибиотики и его состояние перестало ухудшаться.

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