Письмо врачей в защиту Навального, адресованное Путину, перенаправили во ФСИН. В письме говорится об «издевательствах» над политиком в колонии

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Письмо президенту России Владимиру Путину от российских врачей, которые выступили в защиту Алексея Навального и потребовали оказать ему медицинскую помощь, перенаправили в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в эфире ютьюб-канала «Популярная политика» сообщил писатель , сославшийся на одного из врачей, подписавших письмо. Его имени Быков не назвал.

Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено в форме электронного документа и зарегистрировано за номером 27-176. В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении вопросов Федеральной службой исполнения наказаний, в компетенцию которой входит решение, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов ваше обращение направлено в Федеральную службу исполнения наказаний.

Быков сказал, что врач, от которого он получил ответ на письмо, « » и сейчас «пытается спасти жизнь Навальному».

Копию ответа из Кремля в своем также опубликовал Александр Ванюков, один из подписавших обращение врачей.

Письмо врачей в защиту Алексея Навального, адресованное Владимиру Путину, было опубликовано 10 января. В нем говорится: «Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения». Письмо подписали более 600 врачей.

Навального, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, 31 декабря отправили в штрафной изолятор — уже в десятый раз. В ШИЗО политик заболел — у него «озноб, лихорадка и сильный кашель», рассказал его адвокат Вадим Кобзев. Необходимые лекарства Навальному не передают.

Полный текст письма врачей

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным» Открытое письмо российских врачей Путину

Полный текст письма врачей

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным» Открытое письмо российских врачей Путину