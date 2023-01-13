Письмо врачей в защиту Навального, адресованное Путину, перенаправили во ФСИН. В письме говорится об «издевательствах» над политиком в колонии
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Письмо президенту России Владимиру Путину от российских врачей, которые выступили в защиту Алексея Навального и потребовали оказать ему медицинскую помощь, перенаправили в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в эфире ютьюб-канала «Популярная политика» сообщил писатель Дмитрий Быков, сославшийся на одного из врачей, подписавших письмо. Его имени Быков не назвал.
Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено в форме электронного документа и зарегистрировано за номером 27-176. В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении вопросов Федеральной службой исполнения наказаний, в компетенцию которой входит решение, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов ваше обращение направлено в Федеральную службу исполнения наказаний.
Быков сказал, что врач, от которого он получил ответ на письмо, «спас ему жизнь» и сейчас «пытается спасти жизнь Навальному».
Копию ответа из Кремля в своем фейсбуке также опубликовал Александр Ванюков, один из подписавших обращение врачей.
Письмо врачей в защиту Алексея Навального, адресованное Владимиру Путину, было опубликовано 10 января. В нем говорится: «Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения». Письмо подписали более 600 врачей.
Навального, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, 31 декабря отправили в штрафной изолятор — уже в десятый раз. В ШИЗО политик заболел — у него «озноб, лихорадка и сильный кашель», рассказал его адвокат Вадим Кобзев. Необходимые лекарства Навальному не передают.