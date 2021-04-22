Москалькова: медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что условия содержания в колонии и медицинское обеспечение политика Алексея Навального соответствует международным стандартам. Об этом омбудсмен сообщила в письме генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, пишет «Интерфакс».

Москалькова утверждает, что «фактов применения к А.А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено». Она отметила, что «ночью Навальному, как и другим осужденным, отводится восемь часов беспрерывного сна». Москалькова добавила, что сотрудники колонии по закону обязаны посещать осужденных, «в том числе ночью, но не вправе прерывать их сон».

Принудительного прерывания сна в отношении Навального не осуществлялось.

Омбудсмен добавила, что во время заключения в колонии Навальный 14 раз нарушил порядок отбытия наказания. По словам Москальковой, он получил выговоры после того, как отказался быть дежурным по отряду, не стал заправлять свою постель, нарушил распорядок дня и требования к форме одежды.

Днем ранее Татьяна Москалькова сообщила, что 20 апреля Навального навестили четверо гражданских врачей «не из системы ФСИН», которые работают в государственных больницах Владимирской области. Москалькова отмечала, что «пока серьезных опасений» по поводу состояния здоровья Навального нет.

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии. Политик добивается, чтобы к нему допустили независимого врача. Несколько недель он жалуется на боли в спине и ногах. ФСИН ранее утверждала, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии.

В колонии, как рассказывал Алексей Навальный, его «пытают бессонницей»: по словам политика, из-за статуса «склонного к побегу» по ночам его каждый час будят для проверки. Навальный требовал прекратить применение «незаконных пыточных мер».

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