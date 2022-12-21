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Белый дом и члены Конгресса работают над законопроектом, который позволит президенту США Джо Байдену наделить Россию статусом страны — агрессора. Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на текст законопроекта и на помощников неназванных конгрессменов-республиканцев.

Сейчас законодательство США не предусматривает объявление какого-либо государства страной — агрессором. Россия — первое государство, которое может получить данный статус. Если это произойдет, Байден получит новые полномочия по наложению санкций на российских официальных лиц.

Ранее власти США отказали Украине в просьбе признать Россию государством — спонсором терроризма, сочтя, что это осложнит дипломатические контакты с Москвой, в том числе по поводу окончания войны в Украине. Таким образом, решение объявить Россию страной — агрессором стало компромиссом.

Но, как отметили источники The Hill, статус страны — спонсора терроризма изолировал бы Россию на международной арене и вынудил бы власти США наказывать другие страны за сотрудничество с ней. А статус страны — агрессора фактически не предусматривает новых ограничений для РФ, так как большинство российских высших государственных лиц уже находятся под санкциями.

Администрация Байдена придумала для России «альтернативный статус, которого не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США», анонимно сказал The Hill помощник конгрессмена, знакомый с переговорами. «Это недоработанная пиар-мера, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу», — добавил он.

Неназванные украинские официальные лица заявили The Hill, что статус страны — агрессора для России действительно не отвечает их запросам в полной мере, но они готовы поддержать введение отдельного термина, если он предоставляет дополнительные инструменты для наказания РФ и других стран за развязывание войны.

Ранее Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды и Чехия в тех или иных формулировках признали Россию террористическим государством или страной — спонсором терроризма. Аналогичную резолюцию принял Европарламент. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентская ассамблея НАТО также призвали страны — участницы этих объединений назвать РФ террористическим режимом.

Что значит статут страны — спонсора терроризма

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