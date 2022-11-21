Парламентская ассамблея НАТО призвала объявить Россию «террористическим государством»

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Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран — членов альянса официально заявить, что «российское государство при нынешнем режиме — террористическое». Соответствующая резолюция была принята 21 ноября.

В резолюции также содержится призыв предпринять согласованные действия для организации международного трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине.

Аналогичную резолюцию с призывом объявить Россию «террористическим режимом» в октябре приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

В разных формулировках политический режим в России уже назвали террористическим парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

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