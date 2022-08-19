Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Госдепартамент США неофициально предупредил Конгресс о своих опасениях из-за намерений американских законодателей признать Россию страной — спонсором терроризма, пишет Politico со ссылкой на источник.

В Госдепартаменте опасаются, что это может привести к срыву зерновой сделки, в рамках которой возобновился экспорт украинского продовольствия по Черному морю. Кроме того, это отрежет от контактов с Россией американские компании (в том числе участвующие в зерновой сделке) и осложнит отношения двух стран в тех областях, где они еще сотрудничают.

Официально Госдепартамент еще не высказался относительно планов Конгресса признать Россию страной — спонсором терроризма, отметив лишь что решение по этому вопросу должен принять госсекретарь Энтони Блинкен и что уже введенные против России санкции почти эквивалентны последствиям, которые имеет статус страны — спонсора терроризма.

Признания России государством — спонсором терроризма стала добиваться Украина после российского вторжения.

По информации Politico, в июле спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря США Энтони Блинкена, что конгрессмены сами признают Россию страной, спонсирующей терроризм, если этого не сделает Госдепартамент.

Москва предупредила Вашингтон, что присвоение этого статуса станет «точкой невозврата» в двусторонних отношениях, заявили в российском МИДе.

В августе сейм Латвии объявил Россию страной, поддерживающей терроризм. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это проявлением «животной ксенофобии».

Еще по теме

Россия как никогда близка к тому, что США объявят ее государством — спонсором терроризма. Чем это грозит? 8 карточек