Суд заочно арестовал основателя The Insider Романа Доброхотова по делу о незаконном пересечении границы. Его возбудили еще год назад

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Лефортовский суд Москвы заочно арестовал основателя и шеф-редактора издания , пишет .

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, о заочном ареста журналиста попросила ФСБ в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы. По этому делу Доброхотов уже объявлен в международный розыск, уточнили в пресс-службе.

ФСБ сообщила, что Доброхотов стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы, еще в конце сентября 2021 года. По версии следствия, за месяц до этого журналист незаконно пересек границу РФ «в направлении Украины при посредничестве иных лиц».

Доброхотов тогда подтвердил отъезд из России и заявил, что имел полное право покинуть страну: «Когда сотрудники ФСБ выбили дверь моей квартиры, отобрали компьютеры и телефоны, стало понятно, что работать из страны мне уже не дадут. Они сами же незаконно забрали мои загранпаспорта, а теперь шьют уголовку, — что я при выезде не воспользовался заграном».

В июле 2021 года сотрудники силовых структур провели обыски у Романа Доброхотова и его родителей, в ходе которых изъяли заграничный паспорт и технику журналиста.

Обыски, по информации The Insider, проходили в рамках дела о клевете, возбужденного по заявлению блогера из Нидерландов Макса ван дер Верффа. В октябре 2021-го суд обязал Доброхотова опровергнуть опубликованные им сведения о сотрудничестве ван дер Верффа с ГРУ и выплатить ему 156 тысяч рублей компенсации.

В июле 2022 года на Доброхотова завели административное дело о «дискредитации» российской армии.

The Insider был объявлен «иностранным агентом» в июле прошлого года, лично Доброхотов — в апреле этого года. В июле The Insider был внесен в список «нежелательных» организаций в России.