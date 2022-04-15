Минюст РФ объявил Юрия Дудя и Екатерину Шульман «иностранными агентами»
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Минюст РФ внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» еще девять человек. Среди них оказались журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
Помимо них в список попали главный редактор The Insider Роман Доброхотов, журналисты Карен Шаинян, Кирилл Кругликов, Алексей Семенов, карикатурист Сергей Елкин, сотрудница Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева и учредитель АНО «Лилит» Регина Дзугкоева.
Сейчас в реестре 142 записи. Подавляющее большинство «СМИ — иностранных агентов» — не организации, а физические лица, в основном, журналисты.