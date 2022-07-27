На основателя The Insider Романа Доброхотова завели дело о «дискредитации» армии

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На , основателя и шеф-редактора издания , завели административное дело о «дискредитации» российской армии, сообщает ТАСС.

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал дело 25 июля. Журналисту вменяют часть 1 статьи 20.3.3. Максимальный штраф для граждан по ней составляет 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч рублей.

ТАСС не уточняет, что конкретно стало поводом для возбуждения дела.

Проект «Сетевые свободы» ранее сообщал со ссылкой на данные МВД РФ, что в России с начала войны с Украиной составили более 3300 административных протоколов о «дискредитации» армии.

26 июля Минюст включил The Insider в список «нежелательных организаций». Ранее Генпрокуратура признала деятельность издания представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

«Нежелательным организациям» запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также является поводом для уголовного преследования. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать от СМИ удалить публикации на основе материалов «нежелательных организаций».

Атака на независимые СМИ в России

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»

Атака на независимые СМИ в России

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»