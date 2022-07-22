В России с начала войны составили более 3300 административных протокола о «дискредитации» армии

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В России с начала войны в Украине составлены 3303 административных протокола по статье о «дискредитации» российских вооруженных сил. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы» со ссылкой на данные МВД РФ.

«В среднем полиция составляет 35 протоколов о „дискредитации“ вооруженных сил РФ каждый рабочий день», — говорится в публикации «Сетевых свобод».

Телеграм-канал «Омбудсмен полиции 2» утверждает, что почти половину — 48,4% — протоколов по этой статье «заворачивают в судах». Он сообщил об этом со ссылкой на письмо заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового (фрагмент письма приведен в публикации).

Горовой распорядился провести дополнительные занятия с сотрудниками полиции «по вопросам выявления и документирования» правонарушений по статье о «дискредитации» армии, а также проанализировать, почему по таким делам прекращают производство.

Административная статья о «дискредитации» армии действует в России с 4 марта 2022 года. После начала войны с Украиной также появилась аналогичная статья в российском уголовном кодексе. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Еще одна репрессивная статья — о распространении «заведомо ложной» информации об использовании вооруженных сил РФ (статья о «фейках»). Максимальное наказание по ней — 15 лет колонии.

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