Путин рассказал о российском оружии, «которому нет равного в мире»

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Россия обладает оружием, «которому нет равного в мире». Об этом заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации Вооруженных Сил. <…> На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных Сил.

Путин отметил, что международная обстановка складывается «непросто». Среди основных сложностей он назвал «расшатывание системы контроля над вооружениями» и «военную активность блока НАТО».

Президент России выступает с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества каждый год. В 2019 и 2020 годах он уже говорил о том, что у России есть оружие, не имеющее аналогов в мире.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и распорядился, чтобы российские вооруженные силы осуществили там «функции по поддержанию мира». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. США, Евросоюз и Великобритания отреагировали на это санкциями.

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