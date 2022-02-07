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Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов российской экономики к санкциям, которые грозят России в случае вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщает The Bell.

Совещания, по словам источников, проходили по итогам стресс-тестов («учений») российских компаний и , которые предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного и другого высокотехнологичного оборудования.

С докладами выступили представители реального и финансового сектора экономики, а также инфраструктурных компаний, в том числе «Почты России», «Аэрофлота» и «РЖД». Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что на фоне угрозы санкций США похожие «учения» по отключению IT-инфраструктуры от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний прошли в «Сбере».

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят —​​ катастрофа», — заявил один из собеседников The Bell. Как пояснил другой источник, в частности, в случае санкций на конвертацию рубля в доллар, евро или британский фунт у российских банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга».

«В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков», — рассказал собеседник издания в одном из крупных госбанков. «На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях», — пояснил он.

США угрожают жесткими антироссийскими санкциями на фоне опасений Запада, что Россия готовит вторжение в Украину. В Москве эти подозрения отрицают. По данным СМИ, среди возможных ответных мер рассматриваются отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, запрет на экспорт электроники, программного обеспечения и технологий, остановка газопровода «Северный поток — 2», а также санкции против крупных российских банков, лично президента Владимира Путина, его семьи и российских миллиардеров.

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