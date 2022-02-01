Сбербанк протестировал отключение от Microsoft и Oracle на случай введения санкций США

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В конце января Сбербанк провел технологические учения, в ходе которых моделировалось отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки иностранных поставщиков программного обеспечения и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Учения состоялись на фоне сообщений о том, что США могут ограничить поставки в Россию новой электроники и отказаться от поддержки существующей, если Москва начнет военную операцию на территории Украины. По словам одного из собеседников издания, Сбербанк планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.

В самой организации, как и в ряде других крупных российских банков, не ответили на вопросы о проведении подобных учений.

С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются, что Россия начнет вторжение (Москва это отрицает).

США угрожают ввести санкции в отношении России. По данным СМИ, в качестве санкционных мер рассматривают запрет на экспорт в Россию электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий. Причем ограничения могут коснуться не только продукции, произведенной в США, но и сделанной в других странах с использованием американских технологий.

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