«Никакого конфликта в элите нет». Назарбаев впервые выступил с обращением после протестов в Казахстане

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу, в котором впервые прокомментировал в стране. Заявление опубликовано на сайте президента Казахстана.

Назарбаев заявил, что целью беспорядков было «разрушение целостности страны и устоев государства». Он призвал беречь независимость Казахстана «как зеницу ока» и выразил соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков.

Также он прокомментировал слухи о своем отъезде из страны и лишении полномочий главы Совбеза Казахстана.

Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Нур Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.

Елбасының Баспасөз қызметі

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В 1990-1991 годах Нурсултан Назарбаев был президентом Казахской ССР, а затем стал первым президентом независимого Казахстана, занимая эту должность до 2019 года. После ухода с поста главы государства Назарбаев сохранял за собой должность главы Совета безопасности, которая давала ему широкие полномочия.

С начала протестов Назарбаев не появлялся на публике и не делал заявлений. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сместил Назарбаева с поста председателя Совбеза. Появились слухи, что бывший президент и члены его семьи могли покинуть страну. Представитель Назарбаева утверждал, что первый президент остается в Казахстане и добровольно снял с себя полномочия главы Совбеза.

После протестов члены семьи Назарбаева лишились постов в крупных казахстанских компаниях, государственных органах и организациях, связанных с правительством. Старшая дочь первого президента Казахстана — Дарига Назарбаева — до конца января отказалась от посещения пленарных заседании нижней палаты парламента, депутатом которой она является. Ее пресс-секретарь объяснил это реабилитацией после перенесенного ковида.

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