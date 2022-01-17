The Guardian: Назарбаев остается в Нур-Султане и ведет «ожесточенные переговоры» с Токаевым о разделе активов

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарабаев остается в столице страны Нур-Султане и ведет «ожесточенные переговоры» с главой государства Касымом-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, доходов и природной ренты. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По словам бывшего западного правительственного чиновника «со связями в Казахстане», борьба за власть в стране продолжается, и «нет никаких гарантий, что все закончится безболезненно». Издание пишет, что Токаев использовал репрессивные меры, чтобы окончательно лишить власти своего предшественника и его семью.

Другой собеседник газеты заявил, что Назарабев находится в Китае. Пекин эти сообщения опровергал. С этой версией также не согласился бывший советник первого президента Ермухамет Ертысбаев. «Переговоры продолжаются, но ясно, что эпоха Назарбаева закончилась», — заявил он, возложив вину за насилие в стране во время на «реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева».

Еще один источник The Guardian в деловых кругах сообщил, что многие представители элиты успели заявить о своей лояльности Токаеву в надежде, что политические чистки ограничатся семьей Назарбаева и его ближайшим кругом.

«Токаев — разумный парень, и знает, как важен имидж страны. Он будет действовать плавно и острожно. Он не будет палить как из пулемета, а метко подстрелит как из снайперской винтовки», — добавил собеседник газеты.

В 1990-1991 годах Нурсултан Назарбаев был президентом Казахской ССР, а затем стал первым президентом независимого Казахстана. После ухода с поста главы государства в 2019 году Назарбаев сохранил за собой должность главы Совета безопасности, которая давала ему широкие полномочия.

С начала протестов Назарбаев не появлялся на публике и не делал заявлений. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сместил Назарбаева с поста председателя Совбеза. Появились слухи, что бывший президент и члены его семьи могли покинуть страну. Представитель Назарбаева сообщил, что тот остался в Казахстане и добровольно снял с себя полномочия главы Совбеза.

После протестов члены семьи Назарбаева лишились постов в крупных казахстанских компаниях, государственных органах и организациях, связанных с правительством. Старшая дочь первого президента Казахстана — Дарига — до конца января отказалась от посещения пленарных заседании нижней палаты парламента, депутатом которой она является. Ее пресс-секретарь объяснил это реабилитацией после перенесенного ковида.

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