Суд в Москве оштрафовал Twitter, TikTok и Google за неудаление запрещенной информации. Сумма штрафов превысила 20 миллионов рублей

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Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter, TikTok и Google за отказ от удаления запрещенного контента, сообщает «Интерфакс».

Twitter получил штрафы на общую сумму 19 миллионов рублей по шести протоколам о неудалении контента с призывами к участию в несогласованных акциях. С учетом предыдущих штрафов за аналогичные нарушения, назначенных в апреле, соцсеть должна выплатить 27,9 миллиона рублей.

TikTok оштрафован на полтора миллиона рублей за неудаление призывов к участию с несогласованных акциях. В апреле соцсеть уже обязали выплатить 2,5 миллиона рублей за аналогичное нарушение. Таким образом, общая сумма штрафов TikTok достигла четырех миллионов рублей.

Корпорации Google назначили штраф 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного контента. С учетом предыдущего штрафа за запрещенный контент, назначенного в конце мая, компания должна заплатить 9,5 миллиона рублей.

Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в отношении крупных соцсетей с февраля — после январских акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После этого суды стали штрафовать не только Twitter, TikTok и Google, но также Telegram (на пять миллионов рублей), «Одноклассники» (на четыре миллиона рублей) и Facebook (на 26 миллионов рублей).

В марте Роскомнадзор начал замедлять в России работу Twitter, обвинив соцсеть в неудалении запрещенной информации. Ведомство пригрозило полной блокировкой, но в мае сообщило, что соцсеть удалила 91% сообщений, содержащих запрещенную информацию. В связи с этим Роскомнадзор пообещал не блокировать Twitter, но продолжить ее замедление на мобильных устройствах.

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