Роскомнадзор предупредил Twitter о полной блокировке в случае отказа удалить запрещенный контент

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Twitter о том, что замедлил скорость работы ее сайта в России из-за того, что соцсеть не удаляет запрещенную информацию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена.

В Роскомнадзоре заявили, что сейчас нет задачи полностью заблокировать твиттер, но это возможно.

В Роскомнадзоре добавили, что продолжительность ограничительных мер, введенных утром 10 марта, будет зависеть от того, насколько быстро представители компании удалят запрещенную информацию. В соцсети пока не ответили на письмо ведомства.

В пресс-службе Роскомнадзора также сообщили, что в суд ушло три административных протокола, составленных в отношении соцсети «за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации». 1 марта в ведомстве говорили, что с 2017 года компания Twitter не удалила почти три тысячи материалов с запрещенной информацией.

Протоколы составили по статье , которая предусматривает для юридических лиц многомиллионные штрафы за отказ удалить запрещенный контент. Общую сумму штрафов за правонарушения определит суд, сообщили в Роскомнадзоре. Суд рассмотрит протоколы 2 апреля, пишет РИА Новости.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы твиттера в России, заявив, что соцсеть не удаляет запрещенную информацию. Ведомство начало замедлять фото- и видеоконтент, но не передачу текстовых сообщений. Из-за ограничения скорости работы твиттера Роскомнадзор также замедлил работу сайтов, в доменных именах которых есть сочетание , например, сайтов Microsoft, Github и RT.

На фоне ограничений перестали открываться многие государственные сайты, например, Кремля и Госдумы, но, как заявили в правительстве, это связано не с ограничением скорости работы соцсети, а с неполадками оборудования «Ростелекома».