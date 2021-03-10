Из-за попыток Роскомнадзора замедлить работу твиттера пострадали все сайты с сочетанием t.co в адресе. Например, это Microsoft, Github и RT

Роскомнадзор в рамках ограничения скорости работы твиттера замедлил работу сайтов, в доменных именах которых есть сочетание (это один из доменов, используемых твиттером). Внимание на это обратил создатель бесплатного сервиса обхода блокировок AntiZapret, известный под псевдонимом ValdikSS.

По словам исследователя, замедлена работа сайтов githubusercontent.com (один из доменов Github), а также rt.com (телеканал RT), reddit.com (социальный новостной сайт Reddit), microsoft.com (компания Microsoft).

Как заметили пользователи сети, под это ограничение также попал новостной сайт о спорте championat.com.

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил о том, что начал замедлять скорость работы твиттера, обосновав это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент. Как отметил ValdikSS, скорость ограничивают по именам доменов, через .

На фоне действий Роскомнадзора против твиттера перестали открываться многие государственные сайты, в том числе Кремля, правительства, Госдумы и самого Роскомнадзора. В правительстве связали сбои с неполадками в работе оборудования «Ростелекома».

В 2018 году, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram, ведомство заблокировало несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Из-за этих действий в работе сотен сайтов произошли сбои, при этом Telegram продолжил работу.