Роскомнадзор замедлил скорость загрузки картинок и видео в твиттере — все потому что соцсеть, по его мнению, не удаляет противоправный контент.

По чистому совпадению, в тот же день случился сбой в работе сайтов Кремля, правительства и Госдумы. А может, и не случился — или случился, но не у всех: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «у нас все открывается, все работает». Правда, у министерства цифрового развития РФ другая версия. Там проблемы с доступом к государственным сайтам все же признали, но объяснили это техническими неполадками в работе «Ростелекома».

Вероятно, замедление твиттера и падение сайта Кремля — это еще не конец. Ведь Роскомнадзор пообещал и вовсе заблокировать Twitter, если платформа и дальше будет игнорировать требования российского закона. Так что остается только наслаждаться ме-е-едленными шутками из ме-е-едленного твиттера, в котором ничего не грузится. Возможно, в последний раз!

Надпись на картинке: «Хватит постить»