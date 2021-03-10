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«Коммерсант FM»: Немножко технический вопрос, но, может быть, вы знаете, сайт Кремля сейчас не открывается, как и сайт правительства, Госдумы и еще ряд государственных сайтов. Вы случайно не в курсе, почему? Может, это как-то связано с активностью американцев — обещали же они кибератаки? Или это связано, может быть, с активностью Роскомнадзора, который пытается замедлить Twitter?

Дмитрий Песков: Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. Потому что вот я сейчас… нет, у нас все открывается. И правительство сейчас проверю, я у компьютера просто сижу. Нет, все работает.

«Коммерсант FM»: А у нас нет. Мы просто смотрим сервисы, которые в принципе говорят, открывается сайт или нет. Вот по Downdetector сайт Kremlin.ru пишет, что не работает.

Дмитрий Песков: Да, нет, я вот сейчас прямо сделал это. У меня открывается, я сейчас проверил. Но я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования. Но возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока просто не имеем информации на этот счет.

«Коммерсант FM»: Еще по поводу Роскомнадзора хотели спросить — он начал замедлять скорость работы Twitter в России и пригрозил блокировкой. По словам депутатов, следующий на очереди Facebook. Как в Кремле оценивают попытки Роскомнадзора бороться с крупнейшими соцсетями мира? Нет ли опасения, что россияне просто найдут иные способы получить доступ к этим ресурсам?

Дмитрий Песков: Смотрите, конечно, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но, кроме этого, собственно, надзорная функция заключается в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории Российской Федерации. Поэтому никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, конечно, это вполне обоснованно.

«Коммерсант FM»: Ну уже была история с , и мы все знаем, чем она закончилась. Не получится ли такой же ситуации?

Дмитрий Песков: Ну, Роскомнадзор, он же опыт необходимый получил, и наверняка он этот опыт оценивает, учитывает в своей работе, поэтому здесь, конечно, должно быть очевидно, что должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это сделать. Они функционируют на территории Российской Федерации. То есть не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля. Ну, собственно, наверное, мы все с вами заинтересованы, чтобы это было именно так.