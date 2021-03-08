The New York Times: США проведут ответные кибератаки против России из-за недавнего взлома американских правительственных систем

Власти США намерены провести серию кибератак на внутренние системы российских властей в ближайшие три недели, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Это станет ответом на хакерскую атаку на государственные ведомства США через платформу SolarWinds, которая была выявлена в конце 2020 года и в которой американские власти обвиняют Россию.

Белый дом планирует провести контратаку так, чтобы она была очевидна для российской разведки, военнослужащих и президента Владимира Путина, но незаметна для всего остального мира.

Контратака будет сопровождаться очередными экономическими санкциями против России. Какими они будут, The New York Times не уточняет. Издание подчеркивает, что по-настоящему эффективных санкций осталось не так много.

Также Вашингтон рассматривает возможные ответные меры против властей Китая. Ранее китайскую хакерскую группировку Hafnium заподозрили во взломе программного обеспечения компании Microsoft. Под данным Bloomberg, от этой атаки пострадали более 60 тысяч организаций по всему миру.

О кибератаке на государственные учреждения США через программное обеспечение компании SolarWinds стало известно в декабре. Она затронула в том числе Госдепартамент, министерства финансов, торговли и энергетики и Пентагон.

По данным The Washington Post, за атакой стояла группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с российскими спецслужбами ФСБ и СВР. Белый дом анонсировал санкции против России из-за этой атаки. Москве отрицала причастность к ней.