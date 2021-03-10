Правительство объяснило сбои в работе государственных сайтов неполадками у «Ростелекома»

Проблемы с доступом ко многим государственным сайтам, возникшие днем 10 марта, связаны со сбоями в работе оборудования компании «Ростелеком». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития РФ.

По данным ведомства, анонсированное Роскомнадзором замедление работы соцсети Twitter на территории России не имеет отношения к возникшим неполадкам.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уточнил ТАСС, что сбои связаны с работой маршрутизаторов. «Это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает», — сказал он.

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил о санкциях в отношении соцсети Twitter, которая не удаляет по требованию российского регулятора различный противоправный контент. В ведомстве сообщили, что начали замедлять работу соцсети на территории России, и пригрозили полной блокировкой Twitter.

Вскоре после этого стали наблюдаться сбои в работе многих государственных сайтов, например, Кремля, правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации и самого Роскомнадзора. Тогда же «Ростелеком», один из крупнейших провайдеров страны, сообщил о сбое в своей работе.