Иван Клейменов для «Медузы»

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость работы твиттера в России. Ведомство объяснило это решение тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент — «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». В РКН заявили, что с 2017 года получили 28 тысяч жалоб, и 3168 материалов до сих пор остаются доступными. Замглавы ведомства Вадим Субботин подчеркнул, что замедлять будут только фото- и видеоконтент, а передача текстовых сообщений ограничиваться не будет. При этом он предупредил, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки соцсети.

Через несколько часов перестали работать главные государственные сайты России. У пользователей перестали открываться сайты Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации, Минэкономразвития, Минпромторга, Следственного комитета, а также самого Роскомнадзора. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблем с доступом нет. «Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. Потому что вот я сейчас… нет, у нас все открывается. И правительство сейчас проверю, я у компьютера просто сижу. Нет, все работает», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

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Правительство заявило, что сбой не связан с ограничением скорости работы твиттера. Министерство цифрового развития утверждает, что все дело в неполадках в работе оборудования компании «Ростелеком», предоставляющей государственным сайтам услуги хостинга. Такое же объяснение дали в Роскомнадзоре. В самом «Ростелекоме» подтвердили факт «сбоя в работе оборудования», пообещав вскоре его устранить. «К сожалению, в настоящее время зафиксирована глобальная авария», — сообщила компания. Частные пользователи услуг провайдера жаловались, что вообще не могут выйти в интернет.

Позднее начались сбои в работе крупных коммерческих сайтов. Сначала о сбое сообщила платежная система Qiwi. Там сразу же подчеркнули, что он «не связан с действиями Роскомнадзора». Затем пользователи стали жаловаться на невозможность зайти на «Яндекс», Google, YouTube, сайт МТС. В «Яндексе» отрицают сбои в работе, заявляя, что все сервисы «работают штатно».

Из-за замедления работы твиттера пострадали все сайты, у которых в названии подряд идут символы . Внимание на это обратил создатель бесплатного сервиса обхода блокировок AntiZapret — по его словам, Роскомнадзор ограничивает скорость по именам доменов, через . Из-за этого оказалась замедленной работа сайтов githubusercontent.com (один из доменов Github), rt.com (телеканал RT), reddit.com (социальный новостной сайт Reddit), microsoft.com (официальный сайт компании Microsoft), championat.com (один из крупнейших в России новостных сайтов о спорте).

В 2018 году Роскомнадзор пытался заблокировать телеграм. Пострадали сотни сайтов. Причиной блокировки стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В первые дни борьбы с телеграмом Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, которые Telegram использовал для обхода блокировки. Из-за этого произошли сбои в работе сотен сайтов, их владельцы понесли крупные убытки. Вскоре Роскомнадзор отказался от метода массовой блокировки, пообещав закрыть доступ к мессенджеру другими способами, но в итоге сделать этого так и не удалось. Мессенджер продолжил работать — при этом многие государственные структуры начали заводить там свои официальные каналы. В середине 2020 года РКН объявил, что прекращает попытки заблокировать Telegram.

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Григорий Левченко