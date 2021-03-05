«Одноклассники» оштрафованы на четыре миллиона рублей за отказ удалить призывы к участию в акции за Навального

Социальную сеть «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru Group) оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент (часть 2 статьи 13.41 КоАП). Пресс-секретарь Савеловского районного суда Мария Михайлова сообщила РИА Новости, что речь идет о призывах к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

На «Одноклассники» были составлены два таких протокола, по каждому из них выписали штраф в два миллиона рублей.

«МБХ медиа» сообщает со ссылкой на источник, знакомый с материалами дел, что штрафы назначены за «неисполнение требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных ».

В пресс-службе «Одноклассников» сказали, что знают о назначении штрафов и планируют их обжаловать.

Незадолго до митингов 23 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами до четырех миллионов рублей за распространение информации, вовлекающей подростков в несогласованные акции протеста.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и YouTube не удалили в общей сложности 170 призывов к участию в массовых акциях.