Роскомнадзор решил оштрафовать соцсети за «вовлечение подростков в противоправную деятельность»

Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», и YouTube за то, что те не удалили «противоправные призывы» к «участию в несанкционированных публичных мероприятиях». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Указанные платформы не удалили в общей сложности 170 таких призывов, сказано в сообщении. Им грозит штраф до четырех миллионов рублей.
Ведомство предупредило соцсети о грозящих им штрафах 21 января 2021 года, за два дня до митинга в поддержку политика Алексея Навального. По мнению РКН, платформы распространяют информацию, призванную вовлечь несовершеннолетних в несогласованные массовые мероприятия.
Тем самым соцсети нарушают статью 13.41 КоАП о порядке ограничения доступа к информации, которую в России признали запрещенной, объяснял Роскомнадзор. Статья вступила в силу 10 января 2021 года.