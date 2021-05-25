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Суд оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Источник: Интерфакс

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. 

Штрафы были выписаны после рассмотрения трех протоколов — по два миллиона за каждый. Норма о неудалении запрещенной информации (часть 2 статьи 13.41. КоАП РФ) предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. 

Ожидается, что позже 25 мая суд рассмотрит восемь аналогичных протоколов в отношении Facebook. 

Роскомнадзор 24 мая заявил, что Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент. Ведомство дало компании сутки на то, чтобы исправиться, и пригрозило замедлением трафика сервисов Google. 

В марте 2021 года Роскомнадзор начал замедлять в России работу Twitter, обвинив соцсеть в неудалении запрещенной информации. Ведомство грозило соцсети полной блокировкой, однако в мае сообщило, что администрация удалила свыше 91% сообщений, содержащих запрещенную информацию. После этого РКН пообещал не блокировать соцсеть и продолжить ее замедление только на мобильных устройствах.

Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в отношении крупных соцсетей с февраля. После этого суды оштрафовали Twitter на 8,9 миллиона рублей, Telegram — на 5 миллионов рублей, «Одноклассники» на 4 миллиона рублей, TikTok — на 2,5 миллиона рублей. 

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