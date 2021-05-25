Суд оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

Штрафы были выписаны после рассмотрения трех протоколов — по два миллиона за каждый. Норма о неудалении запрещенной информации (часть 2 статьи 13.41. КоАП РФ) предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ожидается, что позже 25 мая суд рассмотрит восемь аналогичных протоколов в отношении Facebook.

Роскомнадзор 24 мая заявил, что Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент. Ведомство дало компании сутки на то, чтобы исправиться, и пригрозило замедлением трафика сервисов Google.

В марте 2021 года Роскомнадзор начал замедлять в России работу Twitter, обвинив соцсеть в неудалении запрещенной информации. Ведомство грозило соцсети полной блокировкой, однако в мае сообщило, что администрация удалила свыше 91% сообщений, содержащих запрещенную информацию. После этого РКН пообещал не блокировать соцсеть и продолжить ее замедление только на мобильных устройствах.

Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в отношении крупных соцсетей с февраля. После этого суды оштрафовали Twitter на 8,9 миллиона рублей, Telegram — на 5 миллионов рублей, «Одноклассники» на 4 миллиона рублей, TikTok — на 2,5 миллиона рублей.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег