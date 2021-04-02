Суд оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказы удалить призывы к участию в митингах

Обновлено. Позднее суд наложил на Twitter еще два штрафа за аналогичные нарушения. Их размер составил 3,3 и 2,4 миллиона рублей.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 3,2 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах.

Компанию признали виновной по административной статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Максимальный штраф по этой статье составляет четыре миллиона рублей.

Роскомнадзор с 10 марта замедляет скорость работы Twitter в России, заявляя, что соцсеть не удаляет запрещенную законодательством информацию. 23 марта регулятор сообщил, что администрация Twitter начала удалять информацию, но делает это «неудовлетворительными темпами».

Роскомнадзор предупреждал, что Twtitter может быть полностью заблокирован в России, если откажется выполнять требования ведомства.