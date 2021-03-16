Роскомнадзор выдвинул жесткий ультиматум: у Twitter остался ровно месяц на то, чтобы удалить запрещенную информацию. В противном случае соцсеть (которую и так уже замедлили) заблокируют в России. Но, похоже, угрозы Роскомнадзора никого особо не испугали. Во-первых, не факт, что заблокировать твиттер получится с первого раза. Во-вторых, существуют VPN и другие способы обойти ограничения. В-третьих, всегда можно уйти в «Одноклассники»…

Только мемы — читайте, пока не запретили!

Как обмануть Роскомнадзор. Способ первый, очень простой

Способ второй, еще проще

Способ третий, посложнее (и уже не шуточный)

Можно не обманывать, а протестовать. Но блокировки соцсетей — уже настолько обыденное явление, что многим просто лень придумывать новые слоганы

А если серьезно, то в блокировке твиттера нет (почти) ничего смешного

Но, повторимся, всегда можно уйти в «Одноклассники»…

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