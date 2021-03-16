Роскомнадзор пригрозил заблокировать твиттер через месяц

Твиттер через месяц будет заблокирован в России во внесудебном порядке, если соцсеть не выполнит требование об удалении запрещенной информации. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Пока Роскомнадзор «не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента», сказал Субботин, добавив, что «у коллег еще есть время выйти на переговоры».

Роскомнадзор утром 10 марта объявил о начале замедления работы Twitter в России. Ведомство обосновало свои действия тем, что с 2017 года соцсеть не удалила более трех тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию.

На фоне этих сообщений в России перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, в том числе сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации и самого Роскомнадзора. Официальной причиной был назван сбой в работе «Ростелекома», который, как настаивал Роскомнадзор, никак не связан с замедлением твиттера.