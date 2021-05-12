Суд оштрафовал Telegram на пять миллионов рублей за отказ удалить сообщения о митингах в поддержку Навального

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Мировой судья Таганского района Москвы наложил штраф в размере пяти миллионов рублей на представителей мессенджера Telegram, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Мессенджер оштрафовали за отказ удалить сообщения с призывами выйти на несанкционированные протестные акции в конце января. Telegram признали виновным в совершении двух административных правонарушений и назначили два штрафа по 2,5 миллиона рублей за каждое нарушение.

В марте Роскомнадзор сообщил, что составил в отношении нескольких соцсетей, в том числе и Telegram, административные протоколы за «неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Речь шла о митингах в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января.

Представители Telegram пока это не комментировали.

Ранее суды оштрафовали многие соцсети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Twitter, из-за отказа удалить информацию о несогласованных митингах. Так, 12 мая суд в Москве оштрафовал «ВКонтакте» на полтора миллиона рублей, увеличив общую сумму штрафов, вынесенных в отношении соцсети, до трех миллионов рублей.

В начале мая Роскомнадзор направил в суды новые протоколы об отказе удалить запрещенную информацию, составленные в отношении Twitter, Google и Facebook. Twitter в целом может получить 24 миллиона рублей штрафа, Google и Facebook — по 20 миллионов рублей.

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