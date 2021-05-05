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Роскомнадзор направил в суд новые протоколы в отношении Twitter, Google и Facebook об отказе удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

На Twitter в суд поступили шесть протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, на Google и Facebook — по пять. Максимальный штраф по каждому протоколу составляет 4 миллиона рублей, таким образом, Twitter может получить 24 миллиона рублей штрафа, Google и Facebook — по 20 миллионов рублей.

С 10 марта Роскомнадзор замедляет работу Twitter в России, обвиняя соцсеть в отказе удалять запрещенную информацию. Ведомство грозило полностью заблокировать Twitter на территории РФ, если соцсеть не начнет сотрудничать с властями. 23 марта регулятор сообщил, что администрация Twitter начала удалять информацию, но делает это «неудовлетворительными темпами».

В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию о несогласованных митингах.

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