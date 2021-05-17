Роскомнадзор отказался от идеи блокировки твиттера. Замедлять соцсеть продолжат только на мобильных устройствах
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Роскомнадзор не будет полностью блокировать твиттер в России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В РКН отметили, что за два месяца, прошедших с начала замедления соцсети в России модераторы удалили свыше 91% сообщений, содержащих запрещенную информацию, а руководство соцсети официально заявило, что «полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению».
Роскомнадзор также сообщил, что в фиксированных сетях и связанных с ними сетях Wi-Fi трафик твиттера перестанут замедлять — замедление сохранится только на мобильных устройствах.
Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции.
Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России с 10 марта, обвиняя соцсеть в отказе удалять запрещенную информацию.
В начале апреля суд оштрафовал твиттер на 8,9 миллиона рублей за неудаление сообщений о несогласованных протестных акциях.