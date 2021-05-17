Роскомнадзор отказался от идеи блокировки твиттера. Замедлять соцсеть продолжат только на мобильных устройствах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Роскомнадзор не будет полностью блокировать твиттер в России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В РКН отметили, что за два месяца, прошедших с начала замедления соцсети в России модераторы удалили свыше 91% сообщений, содержащих запрещенную информацию, а руководство соцсети официально заявило, что «полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению».

Роскомнадзор также сообщил, что в фиксированных сетях и связанных с ними сетях Wi-Fi трафик твиттера перестанут замедлять — замедление сохранится только на мобильных устройствах.

Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России с 10 марта, обвиняя соцсеть в отказе удалять запрещенную информацию.

В начале апреля суд оштрафовал твиттер на 8,9 миллиона рублей за неудаление сообщений о несогласованных протестных акциях.

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