Четверых членов Либертарианской партии задержали в Москве у здания ФСБ на Лубянке, сообщил в твиттере пресс-секретарь партии Александр Гуд.

Акцию провели в связи с отравлением политика Алексея Навального.

Как пишет «МБХ медиа», задержанных зовут Владимир Кашпуров, Андрей Булкин, Виктор Цизман и Илья Круцких. Их увезли в ОВД «Мещанский».

14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN рассказали о специальной группе ФСБ, участники которой несколько лет следили за Алексеем Навальным и могли его отравить ядом из группы «Новичок».

Спустя неделю Навальный выложил запись разговора с одним из участников группы Константином Кудрявцевым. В разговоре с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ, Кудрявцев заявил, что отравляющее вещество нанесли на внутреннюю сторону трусов политика.

ФСБ назвала журналистское расследование об отравлении Навального «провокацией», а запись телефонного разговора — подделкой.

После публикации разговора с Кудрявцевым в Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Навального.