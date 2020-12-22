В Петербурге началась акция в поддержку Навального

В Санкт-Петербурге началась акция в поддержку политика Алексея Навального, сообщает «Бумага».

Фотографии с акции публикует журналист «Медиазоны» Давид Френкель.

«Один из активистов сочинил стихи про отравление Навального, другой раздавал всем желающим трусы», — пишет «Бумага». По оценке корреспондента издания, на Невском собрались около 50 человек, включая журналистов.

На акции присутствуют сотрудники полиции, добавляет «Бумага». О задержаниях на момент публикации новости не сообщалось.

Навальный 21 декабря опубликовал запись телефонного разговора с, как утверждается, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

По данным Bellingcat и The Insider, Кудрявцев был в группе оперативников спецслужбы, которые пытались отравить Навального. Из разговора следует, что Кудрявцев обрабатывал нижнее белье Навального, чтобы на нем не осталось следов вещества.