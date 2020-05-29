Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» возбудили еще два дела о вымогательстве и порнографии

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбудили еще два дела о вымогательстве и порнографии. Это следует из сообщения московской полиции.

В полицию обратилась женщина (по информации агентства «Москва», бывшая сотрудница полиции), заявившая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видео порнографического характера, а потом потребовал 30 тысяч рублей, угрожая выложить их в открытый доступ. Заявительница перевела ему деньги. На основании этого эпизода 27 мая было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (часть 1 статьи 163 УК).

Первое дело о вымогательстве против Воронцова возбудили в начале мая. По версии следствия, он требовал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге опубликовал. Экспертиза признала снимки порнографическими, и 28 мая по факту их публикации полиция завела дело о распространении порнографии (часть 3 статьи 242 УК).

Кроме того, еще одно дело о распространении порнографии против Воронцова возбудили 22 мая. По версии следствия, в 2018 году он опубликовал в соцсетях интимные фото неназванной женщины. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков. Он и Воронцов отправлены под арест.

Накануне источники ТАСС и Baza сообщили, что Владимир Воронцов также стал фигурантом дела об оскорблении представителя власти. По информации «Интерфакса», Воронцов еще не получил статус в деле. «Коммерсант» писал, что он также может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.

26 мая журналиста и муниципального депутата Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке за одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова. 28 мая суд назначил Азару 15 суток ареста. В тот же день в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Азара, их участники (в основном журналисты) были задержаны.