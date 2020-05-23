Против основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбудили дело о порнографии

Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов в отношении основателя паблика Владимира Воронцова. Об этом сообщается на сайте московской полиции.

В сообщении МВД имя подозреваемого не называется. ТАСС пишет со ссылкой на полицию, что речь идет именно о Воронцове.

По версии следствия, в 2018 году Воронцов опубликовал в соцсетях интимные фотографии женщины, имя которой не раскрывается. Дело завели по ее заявлению. Полиция устанавливает соучастников преступления.

Утром 23 мая полицейские устроили обыск у одного из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, проживающего в Вологде. Его задержали и доставили в Москву. Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, защищающий Воронцова, связал задержание Худякова с возбуждением дела о порнографии.

В начале мая Владимира Воронцова обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. Воронцов вину отрицает. Он связывает уголовное преследование со своей деятельностью в отстаивании трудовых прав рядовых полицейских.