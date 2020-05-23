К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском. Две недели назад основателя сообщества арестовали

Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск у одного из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Омбудсмен полиции (резерв)». Другие подробности случившегося пока неизвестны.

8 мая в Москве арестовали основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве. Воронцов называл возбужденное против него дело «местью за общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции».

«Омбудсмен полиции» — сообщество в соцсетях, в котором публикуются сообщения о злоупотреблениях в МВД. Основатель паблика Владимир Воронцов говорил, что проект направлен на защиту интересов рядовых сотрудников ведомства.