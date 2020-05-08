Суд арестовал основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте администратора паблика Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Воронцов на заседании суда заявил, что возбужденное против него дело — это «месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции», сообщил адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин.

По версии следователей МВД, Воронцов потребовал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. Воронцов вину не признал.

До заседания «Московский комсомолец» сообщил, что конвоиры якобы отказались вести Воронцова в суд, поскольку поддерживают деятельность задержанного. В МВД это отрицали.

В апреле у Владимира Воронцова прошел обыск по уголовному делу о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем.