К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.

«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — написал он утром 14 апреля в соцсетях.

9 апреля телеканал RT сообщал, что в отношении Воронцова заведено административное дело за распространение фейков о коронавирусе.

«Омбудсмен полиции» — сообщество, куда пользователи присылают информацию о нарушениях со стороны силовиков. Паблики «Омбудсмена полиции» есть во «ВКонтакте», в инстаграме, телеграме и на ютьюбе.