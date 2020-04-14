К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Источник: Омбудсмен полиции
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Правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — написал он утром 14 апреля в соцсетях.
9 апреля телеканал RT сообщал, что в отношении Воронцова заведено административное дело за распространение фейков о коронавирусе.
«Омбудсмен полиции» — сообщество, куда пользователи присылают информацию о нарушениях со стороны силовиков. Паблики «Омбудсмена полиции» есть во «ВКонтакте», в инстаграме, телеграме и на ютьюбе.