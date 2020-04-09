Полиция завела административное дело о распространении фейка про коронавирус на создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Полиция Петербурга завела административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации (статья 13.15 КоАП) на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом пишет RT со ссылкой на имеющиеся у редакции документы.

Поводом для возбуждения дела стал пост в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», опубликованный 2 апреля. В нем говорилось, что «в институте ФСБ России г. Санкт-Петербург 70% заболевших коронавирусной инфекцией».

В полиции пришли к выводу, что Воронцов опубликовал «заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Прокуратура направила в петербургский институт ФСБ запрос, верна ли информация о 70% зараженных коронавирусом. Какой ответ был получен, RT не уточняет.

Сам Воронцов сообщил, что не знал о возбуждении дела, а пост, ставший поводом для него, был удален администрацией «ВКонтакте». Он добавил, что почти все новости в паблике «Омбудсмен полиции» приходят от пользователей, и администраторы сообщества не имеют возможности проверять их достоверность. «Никому не интересен автор. Цель — сообщество и его администрация», — заявил Воронцов. Он добавил, что его интересы будет представлять адвокат «Правозщиты Открытки» Сергей Бадамшин.

«Омбудсмен полиции» — сообщество, куда пользователи присылают информацию о нарушениях со стороны силовиков. Паблики «Омбудсмена полиции» есть во «ВКонтакте», в инстаграме, телеграме и на ютьюбе.

Ранее полицейские подавали в суд на основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова и требовали заблокировать его паблик.

За распространение фейков о коронавирусе для граждан и юрлиц предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Также за это введена уголовная ответственность.