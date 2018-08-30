Восемь полицейских потребовали через суд заблокировать паблик «Омбудсмен полиции»

Восемь московских полицейских потребовали через суд заблокировать группу «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил создатель паблика Владимир Воронцов.

В комментарии «Медиазоне» Воронцов рассказал, что полицейские недовольны упоминанием в паблике их имен: они обвиняют организаторов группы в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в нарушении законодательства о персональных данных.

Полицейские обратились в Люблинский суд Москвы. Истцы — шестеро сотрудников отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене, сотрудница УВД по Северо-Западному округу Москвы и заместитель начальника отдела МВД «Печатники».

Претензии полицейских касаются трех постов в «Омбудсмене полиции», опубликованных в ноябре 2017 года и январе 2018 года.

В одном из них рассказывалось, как сотрудника патрульно-постовой службы допустили к личным делам сотрудников службы безопасности, хотя он не имел права работать с такими документами. Он скопировал фотографии этих сотрудников и распространил их в чате WhatsApp. К посту в «Омбудсмене полиции» прилагаются эти фотографии.

Во втором посте была опубликована аудиозапись, на которой, как утверждает «Омбудсмен полиции», инспектор УВД по СЗАО отчитывает подчиненных в грубой форме. В посте содержатся и ее фотографии.

В третьем посте рассказывалось о служебной проверке в отношении участкового, разместившего в рабочем чате WhatsApp смонтированную фотографию, на которой он был изображен в нацистской форме.