Полицейские из Белгорода подали в суд на создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Трое полицейских из Белгорода подали иск к основателю паблика «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает «Медиазона».

Почему полицейские судятся с создателем «Омбудсмена полиции», пока неизвестно. Воронцов предположил, что иск связан с публикацией видеозаписи, сделанной в Белгороде, в которой он поговорил с мужчиной, представившимся майором полиции Сергеем Коротеевым.

«Медиазона» отмечает, что среди истцов есть человек с фамилией Коротеев, а также двое сотрудников правового отдела управления МВД по Белгородской области.