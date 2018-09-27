Полицейские из Белгорода подали в суд на создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Трое полицейских из Белгорода подали иск к основателю паблика «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает «Медиазона».
Почему полицейские судятся с создателем «Омбудсмена полиции», пока неизвестно. Воронцов предположил, что иск связан с публикацией видеозаписи, сделанной в Белгороде, в которой он поговорил с мужчиной, представившимся майором полиции Сергеем Коротеевым.
«Медиазона» отмечает, что среди истцов есть человек с фамилией Коротеев, а также двое сотрудников правового отдела управления МВД по Белгородской области.
В августе восемь московских полицейских потребовали через суд заблокировать группу «Омбудсмен полиции» из-за того, что в паблике упоминались их имена.