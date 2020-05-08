«МК» написал, что конвоиры отказались вести в суд основателя паблика «Омбудсмен полиции». МВД заявляет, что это не так

ГУ МВД России по Москве заявило, что информация о том, что конвоиры отказались вести в суд обвиняемого в основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронова, не соответствует действительности.

Утром 8 мая «Московский комсомолец» написал, что конвойный полк отказался сопровождать Воронцова в Тверской суд — конвоиры якобы объяснили это тем, что поддерживают деятельность задержанного. В итоге, по данным издания, конвоировать Воронцова поручили другому полку, который обеспечивает порядок на митингах.

Заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о мере пресечения Воронцову, назначено на 14:00 мск 8 мая.

«Омбудсмен полиции» — сообщество в соцсетях, в котором публикуются сообщения о злоупотреблениях в МВД. Воронцов позиционирует проект как направленный на защиту интересов рядовых сотрудников ведомства.

В середине апреля у Владимира Воронцова уже проходил обыск в связи с другим уголовным делом — о фейках про коронавирус. По этому делу он проходит свидетелем.