Администратора паблика «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского

Следователи МВД предъявили администратору паблика Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

В сообщении МВД имя обвиняемого не называется, при этом агентство «Москва» уточняет, что речь идет именно о Воронцове.

По версии следствия, Воронцов требовал у полицейского деньги за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте Воронцова.

Утром 7 мая к Воронцову пришли с обыском. Перед этим в окна его квартиры с крыши по веревкам спустился спецназ.

14 апреля у Владимира Воронцова уже проходил обыск в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус. По этому делу он проходил свидетелем.