К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли утром 7 мая с обыском в квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.

«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он в соцсетях.

К Воронцову выехал адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. В своем телеграм-канале он опубликовал фото спиленной входной двери в квартиру, а также сообщил, что Воронцова увезли на допрос в управление МВД по Москве.

14 апреля у Воронцова уже проводился обыск в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем.

«Омбудсмен полиции» — сообщество, куда пользователи присылают информацию о нарушениях со стороны силовиков. Паблики «Омбудсмена полиции» есть во «ВКонтакте», в инстаграме, телеграме и на ютьюбе.