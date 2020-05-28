У двух полицейских, которые задерживали журналистов в Москве, оказались жетоны с одинаковыми номерами. Это незаконно

Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

Двое сотрудников полиции, которые задерживали в центре Москвы журналистов, участвовавших в одиночных в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, носили на груди жетоны с одинаковыми номерами — 010474 МКВ. Это подтверждается фотографиями с места событий.

Евгений Фельдман для «Медузы»

В главном управлении МВД по Москве не смогли дать оперативный комментарий по поводу двух одинаковых жетонов, предложив дождаться официального сообщения на сайте ведомства. «Когда будет [информация], мы на сайте выставим. Это наш информационный источник, на котором мы [публикуем] сведения для коллег-журналистов», — заявил «Медузе» глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Жетон сотрудника полиции должен иметь уникальный набор символов — так как, в соответствии с законодательством, он позволяет «идентифицировать сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах». При этом, в соответствии с регламентирующим использование жетонов приказом МВД, запрещается изготовление дубликатов нагрудных жетонов. Если полицейский потерял жетон, его привлекут к дисциплинарной ответственности; в любом случае, номер потерянного жетона не восстанавливается.

Григорий Левченко при участии Кристины Сафоновой