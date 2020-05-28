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Полиция задерживает журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Она вышла на пикет в защиту арестованного журналиста Ильи Азара
13:11, 28 мая 2020
Источник: Meduza
Днем 28 мая возле здания ГУ МВД по Москве устроили серию одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара,
арестованного
на 15 суток за акцию солидарности с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Полицейские
задержали
главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и ведущих «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (на фото) и Александра Плющева.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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