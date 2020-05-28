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Полиция задерживает журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Она вышла на пикет в защиту арестованного журналиста Ильи Азара

Источник: Meduza
Днем 28 мая возле здания ГУ МВД по Москве устроили серию одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, <a href="https://meduza.io/news/2020/05/28/zhurnalista-ilyu-azara-arestovali-na-15-sutok" target="_blank">арестованного</a> на 15 суток за акцию солидарности с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Полицейские <a href="https://meduza.io/news/2020/05/28/u-gu-mvd-po-moskve-zaderzhany-zhurnalisty-sergey-smirnov-tatyana-felgengauer-i-aleksandr-plyuschev" target="_blank">задержали</a> главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и ведущих «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (на фото) и Александра Плющева.
Днем 28 мая возле здания ГУ МВД по Москве устроили серию одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, арестованного на 15 суток за акцию солидарности с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Полицейские задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и ведущих «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (на фото) и Александра Плющева.
Евгений Фельдман для «Медузы»