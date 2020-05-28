У ГУ МВД по Москве задержаны журналисты Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев

Обновление: Также задержаны главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева и писатель Алиса Ганиева.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, сообщает «Апология протеста». Задержанных доставили в Тверское ОВД.

Они вышли на одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток. При задержании полицейские заявили Плющеву, что в период эпидемии коронавируса все массовые мероприятия запрещены.

В «Апологии протеста» сообщили, что 10 адвокатов, сотрудничающих с проектом, готовы защищать тех, кто будет задержан 28 и 29 мая за проведение одиночных пикетов в Москве.

28 мая суд отправил Илью Азара под административный арест на 15 суток, признав виновным в повторном нарушении законодательства о митингах — он вышел на одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» , в отношении которого возбудили несколько уголовных дел.