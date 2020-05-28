Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы отправил журналиста и муниципального депутата Илью Азара под административный арест на 15 суток, сообщает «Апология протеста».

Суд признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах из-за одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» .

«Охренеть. Арест 15 суток за одиночный пикет! Да еще и без принудительного доставления в суд (никогда такого не видел). Увидимся летом!» — прокомментировал Азар решение суда.

Летом 2019 года Илья Азар был участником и организатором акций, проходивших в Москве, в частности, шествия в поддержку журналиста «Медузы» . Также он проводит «метропикеты» — еженедельные акции в поддержку политзаключенных.