Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток
Источник: Апология протеста
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Тверской районный суд Москвы отправил журналиста и муниципального депутата Илью Азара под административный арест на 15 суток, сообщает «Апология протеста».
Суд признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах из-за одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
«Охренеть. Арест 15 суток за одиночный пикет! Да еще и без принудительного доставления в суд (никогда такого не видел). Увидимся летом!» — прокомментировал Азар решение суда.
Летом 2019 года Илья Азар был участником и организатором акций, проходивших в Москве, в частности, шествия в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Также он проводит «метропикеты» — еженедельные акции в поддержку политзаключенных.